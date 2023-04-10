Благотворительный фонд поддержки детей имени Наташи Едыкиной проведет конкурсы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной проведет конкурсы.

Так, состоится VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения!», приуроченный ко Дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения и Международному дню семьи.

Кроме того, пройдет II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Трамвайный бум», конкурс видеоработ и презентаций «Берегись трамвая!», а также конкурс стихов и песен о троллейбусе «Азбука трамвая».

Директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев сообщил, что в столице до 1 мая открылась регистрация на конкурс «Лучший школьный спортивный клуб». Принять участие в соревновании могут все спортивные организации колледжей и школ города.

В период с 20 марта по 20 апреля среди россиян в возрасте от 14 до 35 лет проходит прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Мероприятие прежде всего направлено на вовлечение российской молодежи в творческую деятельность и социальную практику.