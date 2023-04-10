Более 70 процентов россиян предпочитают куличи с изюмом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 70 процентов россиян предпочитают куличи с изюмом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Еда».

В нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.

Большая часть опрошенных (81 процент) заявили, что любят куличи. Самой любимой начинкой для 70 процентов является изюм, 38 процентов россиян предпочитают сухофрукты, а 37 — орехи. При этом каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм.

Среди тех, кто куличи не любит, 31 процент отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри него изюма.

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