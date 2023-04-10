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Песков высказался о возможности пасхального перемирия на Украине

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Песков высказался о возможности пасхального перемирия на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Она не была выдвинута, — сказал он.

Песков отметил, что инициатив на этот счет пока что не было, но Страстная неделя только началась. Он подчеркнул, что Россия уже выдвигала инициативы сама и придерживалась этого, но столкнулась с нежеланием Украины следовать такому режиму, передает РИА Новости.

Российская сторона уже пыталась реализовать подобную инициативу в начале этого года, когда президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда сообщил, что Киев не воспринимает всерьез предложение о временном прекращении огня в зоне конфликта на Рождество. По его словам, президент Украины уже предлагал «четкую формулу мира из 10 шагов».

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