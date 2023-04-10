Бердыев покинул пост тренера «Сочи» после пяти матчей

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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Курбан Бердыев покинул свой пост после пяти проведенных матчей. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе команды.

Под руководством туркменского специалиста «барсы» одержали две победы и потерпели три поражения. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

— Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу, — говорится на сайте «Сочи».

Бердыев известен любителям футбола благодаря работе в казанском «Рубине». Коллектив из столицы Татарстана завоевал два чемпионских титула подряд, а также обыграл на «Камп Ноу» испанскую «Барселону».

Это уже вторая тренерская отставка в клубе из РПЛ за недавнее время. Так, столичное «Торпедо» отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева 22 марта. Под руководством специалиста черно-белые одержали одну победу в 12 матчах.