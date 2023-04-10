В ЦОДД рассказали о проделанной за пять лет работе на западе Москвы

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Москва, Западный административный округ Карта всех событий

За последние пять лет кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) реализовали более 1,5 тысячи проектов в Западном административном округе. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мы организовали 28 новых дополнительных полос — больше машин могут проехать загруженные участки или объехать место ДТП. Например, по дополнительной полосе теперь в два раза больше автомобилей съезжают с дублера Рублевского шоссе на СЗХ в сторону улицы Нижние Мневники, — говорится в сообщении.

Благодаря ЦОДД в ЗАО окрылись дополнительные повороты на перекрестках для альтернативных маршрутов. Теперь автомобилисты и пассажиры городского транспорта могут быстрее перемещаться по округу.

Кроме того, в течение этого года планируется создать левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Матвеевская и с улицы Веерная на проспект. Примечательно, что с 2018 года в округе в два раза уменьшилось количество смертей в ДТП.

На новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. Они обеспечили пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее.

До конца ноября 2023 года специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.