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Собянин: Программа «Сделано в Москве» собрала больше 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах

Евгений Жуков
Город
Собянин: Программа «Сделано в Москве» собрала больше 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Программа по поддержке местных производителей «Сделано в Москве», которая была запущена в сентябре 2022 года, собрала свыше 1700 брендов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Город бесплатно продвигает их на Wildberries и Ozon, размещая на специальных витринах — главных страницах торговых площадок и в брендированных разделах. В итоге товары легко найти через поиск или в каталоге, — сказал глава города.

Он также добавил, что столичные производители продают на данных площадках свыше 150 тысяч товаров: одежду, мебель и декор для дома, косметику и украшения, продукты питания, детские вещи.

По словам Собянина, благодаря продвижению на маркетплейсах со стороны «Сделано в Москве» выручка участников программы на онлайн-площадках превысила 17 миллионов рублей.

Кроме того, он рассказал о намерении открыть витрины на «СберМегаМаркете» и «Яндекс.Маркете». Продукцию столичных брендов можно найти и на портале «Сделано в Москве», написал Собянин в Telegram-канале.

Столичные предприниматели, продукция которых реализуется за рубежом, в период с 3 апреля по 31 мая смогут подать заявку на получение субсидии. Это позволит экспортерам возместить затраты на ведение внешнеэкономической деятельности.

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