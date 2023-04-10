Херш: США планировали шантажировать Россию взрывами на «Северных потоках»

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США планировали шантажировать Россию взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для предотвращения проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: «Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной», — рассказал Херш.

По его данным, эта идея созрела в канун Рождества в 2020 году. В американском правительстве искали рычаги давления на Россию с целью предотвращения проведения СВО, передает aif.ru.

Херш также заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать немецкого лидера, не желавшего передавать вооружение Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.

По словам эксперта, допуск России к месту происшествия позволит Москве убедиться, насколько теории о случившемся подрыве на газопроводах носят ложный характер.