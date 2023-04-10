Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин: Более 75 процентов Артемовска контролируют силы России

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Более 75 процентов Артемовска контролируют силы России
Фото: vk/pushilindenis

Говорить о полном освобождении Артемовска пока рано, но уже более 75 процентов его территории находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75 процентов города находится под контролем наших подразделений, — приводит слова Пушилина РИАМО.

Он добавил, что ожесточенные бои еще ведутся в западной части города. При этом бойцы частной военной компании «Вагнер» смогли водрузить на здание администрации Артемовска флаг — это является формальным признаком контроля над городом, резюмировал Пушилин.

2 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что войска подняли флаг России над Артемовском. На полотне написали «Добрая память» — в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Отступая из Артемовска, Вооруженные силы Украины подорвали здание городской администрации. Побывавший в Артемовске Пушилин смог лично увидеть, что осталось от центра города.

Украина Денис Пушилин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте