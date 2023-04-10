Пушилин: Более 75 процентов Артемовска контролируют силы России

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Говорить о полном освобождении Артемовска пока рано, но уже более 75 процентов его территории находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75 процентов города находится под контролем наших подразделений, — приводит слова Пушилина РИАМО.

Он добавил, что ожесточенные бои еще ведутся в западной части города. При этом бойцы частной военной компании «Вагнер» смогли водрузить на здание администрации Артемовска флаг — это является формальным признаком контроля над городом, резюмировал Пушилин.

2 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что войска подняли флаг России над Артемовском. На полотне написали «Добрая память» — в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Отступая из Артемовска, Вооруженные силы Украины подорвали здание городской администрации. Побывавший в Артемовске Пушилин смог лично увидеть, что осталось от центра города.