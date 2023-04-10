Режиссер «Чебурашки» опроверг слухи о съемках сиквела

Фото: Чебурашка, 2023 год

Дмитрий Дьяченко, режиссер фильма «Чебурашка», опроверг недавно появившуюся информацию о съемках продолжения картины.

— Нет, не так. К сожалению, других комментариев не могу дать, — цитирует ответ режиссера на вопрос о возможном продолжении РБК.

Про съемки сиквела самого кассового фильма в истории современного российского кино рассказал народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший главную роль в «Чебурашке».

Артист отметил, что пока картина только находится в процессе создания и назвать планируемую дату выхода продолжения фильма он не может.

Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое нужно смотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм «Чебурашка» вышел на широкие экраны в Эстонии. Это произошло, даже несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.