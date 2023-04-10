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Резников рассказал, как чуть не попал в плен в начале СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Резников рассказал, как чуть не попал в плен в начале СВО
Фото: shutterstock

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, как чуть не попал в плен к российским войскам в самом начале специальной военной операции.

— ЗКП (запасной командный пункт — прим. «ВМ»), который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду, — сказал он.

Министр сообщил, что защищенный командный пункт ведомства, куда он должен был отправиться со своей командой, находился в Гостомеле, по которому российские войска впоследствии нанесли мощный удар.

Если бы персонал переместился туда за «день-два», то половина министерства была бы почти в плену, подчеркнул он. После этого было принято решение расселить сотрудников военного ведомства в здания в Киеве, цитирует Резникова RT.

В конце марта Резников анонсировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. По его словам, операция будет идти по нескольким направлениям. Он также добавил, что во многом на ситуацию будут влиять сложившиеся погодные условия.

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