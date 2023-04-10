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Упавшего с 19-го этажа мужчину выписали из больницы в Воронеже

Евгений Жуков
Происшествия
Упавшего с 19-го этажа мужчину выписали из больницы в Воронеже
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение мужчину, упавшего с 19-го этажа на автомобиль в Воронеже и практически не получившего травм. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил представитель департамента здравоохранения региона.

— По информации больницы скорой медицинской помощи № 1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления, — передает РИА Новости.

4 апреля в Воронеже мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с 19-го этажа жилого дома на автомобиль и выжил, после чего самостоятельно поднялся и запел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

Мужчина практически не получил травм, обычно такие пациенты сразу уходят домой. Таким мнением поделился главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин.

По словам специалиста, мужчина получил только легкую черепно-мозговую травму, а также один перелом мелкой кости. Никаких других патологий врачи не обнаружили.

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