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Первые в году крокусы зацвели в парке «Зарядье»

Евгений Белоусов
Город
Первые в году крокусы зацвели в парке «Зарядье»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Крокусы зацвели в столичном парке «Зарядье». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Первоцветы встречают весну: в «Зарядье» зацвели крокусы. Как правило, в столичных парках высаживают сорта «микс», «ботанический», «посевной». Их цветки крупнее, чем у растущих в дикой природе, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Цветут крокусы до двух недель. Палитра высаженных в парке цветов очень разнообразна: белые, сиреневые, лиловые, фиолетовые, голубые и желтые, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.

Недавно в столицу вернулись птицы зарянки, которые обычно пережидают холода на Кавказе, в Северной Африке и на юге Европы. Во время брачного периода природные территории заливаются трелями зарянок, из-за чего их часто можно спутать с соловьями.

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