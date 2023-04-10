Атака группы бойцов ВСУ двумя российскими военными попала на видео

Фото: Минобороны РФ

Атака группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя российскими военными была зафиксирована на видео.

На кадрах видно, как двое российских бойцов отправились на штурм окопов противника, забрасывая их гранатами. Однако один военнослужащий противника зашел с фланга, после чего попал в российского солдата. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что столкновение зафиксировал беспилотный летательный аппарат противника. Пока неизвестно, где конкретно произошло данное столкновение.

8 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» Вооруженным силам Украины, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. Отмечается, что в центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои. Также бои продолжаются в юго-западной части города.

ВКС России 9 апреля нанесли мощнейший удар по военным объектам в Запорожской области, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что одна из бомб поразила украинскую боевую технику около города Орехова, превращенного в форпост ВСУ.