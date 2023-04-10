Боец группы «Вагнера» рассказал о переброске украинских солдат в Артемовск

Фото: Минобороны РФ

Украинские власти продолжают бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил РИА Новости боец частной военной компании «Вагнер».

— Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно, — отметил собеседник агентства.

Боец также добавил, что, судя по количеству пленных солдат противника, дела у украинского командования обстоят не лучшим образом. По словам собеседника агентства, новых бойцов привозят на позиции в ночное время без должной подготовки. Те, в свою очередь, даже не знают, куда при необходимости нужно отступать, поэтому «вылезают в разные стороны».

8 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» Вооруженным силам Украины, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. Отмечается, что в центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои. Также бои продолжаются в юго-западной части города.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что США в случае поражения ВСУ в Артемовске могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.