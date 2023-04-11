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Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля

Евгений Силаев
Общество
Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля
Фото: shutterstock

14 апреля православные верующие вспоминают преподобную Марию Египетскую. Этот день традиционно называют «пустые щи» из-за того, что подготовленные на зиму запасы уже истекли, а новый урожай еще не созрел.

14 апреля можно провести ритуал, который позволит привлечь в дом счастье, мир и удачу. Для этого необходимо помыть входную дверь водой, содержащей мед и красное вино. Кроме того, этот обряд позволит изгнать нечистую силу и не дать ей вернуться обратно.

Этот день лучше всего провести в кругу родственников. Маленьким и взрослым членам семьи принято дарить подарки.

Приметы погоды

Если в реках и озерах много воды, то вырастет много травы, которую можно будет скосить.

Если ночью звезд не видно, то в будущем ожидается теплая погода.

Если по небу плывут синие облака — к дождю и теплу.

Именины отмечают: Мария, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

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