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Украине предрекли массовый отток населения и кризис на рынке труда

Ирэна Колесова
В мире
Украине предрекли массовый отток населения и кризис на рынке труда
Фото: shutterstock

Население Украины к 2030 году может уменьшиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году количество жителей страны сократится примерно вдвое. Такую статистику опубликовали аналитики издания «Вести.ua».

— По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в статье.

Авторы материала считают, что покинувшие страну украинцы, особенно молодежь, уже не будут возвращаться домой. Люди захотят строить свою жизнь в европейских государствах, передает РИА Новости.

Более того, массовый отток населения в ближайшее время продолжится. По самым скромным оценкам, из Украины могут уехать до пяти миллионов человек. Это обязательно приведет к кризису на трудовом рынке, уверены аналитики.

Тем временем, в Европе испытывают все меньше радости из-за притока украинских граждан. Приехавшие в Польшу беженцы еще раз показали полякам, что Украину действительно необходимо денацифицировать, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. Ренкас отметил, что наплыв украинцев начинает угрожать Европе, поскольку с переселенцами в ЕС прибывает множество настоящих нацистов.

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