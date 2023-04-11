Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дерматолог Ивкин перечислил вызывающие акне продукты

Ирэна Колесова
Общество
Дерматолог Ивкин перечислил вызывающие акне продукты
Фото: shutterstock

Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать развитие акне. Людям, которые склонны к проблемам с кожей, лучше воздержаться от покупки шпината и арахиса.

— В шпинате много железа, однако в нем много и йода, который провоцирует появление несовершенств на коже, если накапливается в организме в больших количествах. В арахисе содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала, поэтому его лучше заменить миндалем или кешью, — сказал эксперт в беседе с «Мослентой».

Ивкин добавил, что продуктов, которые в теории способны спровоцировать или усилить акне, достаточно много. Все их можно разделить на четыре подгруппы: это жирное, как фастфуд или чипсы, сладкое, например, пирожные, молочное и, как ни странно, кофейное.

По поводу кофе специалист рассказал, что в зернах этого напитка содержится органическая кислота, которая при употреблении повышает в организме уровень кортизола, известного как гормон стресса. Он стимулирует работу сальных желез в коже, что в свою очередь может приводить к закупорке пор и усилению акне. Лучше всего чаще пить травяные чаи и цикорий, добавил медик.

Ивкин рассказал, что избавиться от купероза можно с помощью постоянного ухода за кожей и фототерапии лазером. Он уточнил, что во время фототерапии лазер как бы взрывает расширенные сосуды. Это приводит к их исчезновению с лица.

Здоровье Врачи Косметика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте