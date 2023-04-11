Дерматолог Ивкин перечислил вызывающие акне продукты

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Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать развитие акне. Людям, которые склонны к проблемам с кожей, лучше воздержаться от покупки шпината и арахиса.

— В шпинате много железа, однако в нем много и йода, который провоцирует появление несовершенств на коже, если накапливается в организме в больших количествах. В арахисе содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала, поэтому его лучше заменить миндалем или кешью, — сказал эксперт в беседе с «Мослентой».

Ивкин добавил, что продуктов, которые в теории способны спровоцировать или усилить акне, достаточно много. Все их можно разделить на четыре подгруппы: это жирное, как фастфуд или чипсы, сладкое, например, пирожные, молочное и, как ни странно, кофейное.

По поводу кофе специалист рассказал, что в зернах этого напитка содержится органическая кислота, которая при употреблении повышает в организме уровень кортизола, известного как гормон стресса. Он стимулирует работу сальных желез в коже, что в свою очередь может приводить к закупорке пор и усилению акне. Лучше всего чаще пить травяные чаи и цикорий, добавил медик.

Ивкин рассказал, что избавиться от купероза можно с помощью постоянного ухода за кожей и фототерапии лазером. Он уточнил, что во время фототерапии лазер как бы взрывает расширенные сосуды. Это приводит к их исчезновению с лица.