Эндокринолог Островская рассказала, как наладить режим сна

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Главный залог долгого и крепкого сна — грамотный распорядок дня и хорошее состояние здоровья. Чтобы ночной отдых был полноценным, нужно победить авитаминоз, расслабиться поможет также легкий массаж. Об этом рассказала эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская.

По словам врача, лучше всего засыпать до полуночи: именно в это время наиболее активно вырабатывается гормон сна мелатонин. Важно наладить режим, нормализовать внутренние биоритмы, поделилась Островская с «Лентой.ру».

— Нужно понять, есть ли у человека эндокринные проблемы: исследовать функцию щитовидной железы, обследовать надпочечники. Очень часто нарушение сна бывает у женщин в период пременапаузы, когда начинаются ранние проявления, при этом сохранен регулярный цикл, — подчеркнула медик.

Островская также рассказала о методиках релаксации, которые помогут уснуть легко и быстро. Например, хорошо действует расслабляющий массаж. В целом к проблемам со сном нужно подходить комплексно, проводить обследования организма и стараться вести активный образ жизни, подытожила специалист.

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