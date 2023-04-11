Арестович обматерил студентов, назвавших его «угрозой для украинцев»

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в резкой и нецензурной форме ответил студентам киевского вуза, которые назвали его «угрозой для украинского общества» и отменили его лекцию.

Арестович назвал студентов «сборищем трусов» и указал, что «97% из них думают иначе», однако «боятся даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду».

Экс-чиновник также рассказал, как вообще родилась идея провести лекцию в вузе. По словам Арестовича, к нему на улице подошел студент и сам предложил прийти в аудиторию. Заранее обговаривалась тема выступления спикера, была согласована дата приглашения. Но все сорвалось по решению студсовета, написал бывший советник в своем Telegram-канале.

Лекцию Арестовича отменили в Киевском национальном экономическом университете. В студенческом совете назвали приглашение Арестовича на выступление «неосторожной попыткой» и извинились перед всеми, кого такое планировавшееся сотрудничество могло задеть. Учащиеся также осудили приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».