Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Арестович обматерил студентов, назвавших его «угрозой для украинцев»

Ирэна Колесова
В мире
Арестович обматерил студентов, назвавших его «угрозой для украинцев»
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в резкой и нецензурной форме ответил студентам киевского вуза, которые назвали его «угрозой для украинского общества» и отменили его лекцию.

Арестович назвал студентов «сборищем трусов» и указал, что «97% из них думают иначе», однако «боятся даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду».

Экс-чиновник также рассказал, как вообще родилась идея провести лекцию в вузе. По словам Арестовича, к нему на улице подошел студент и сам предложил прийти в аудиторию. Заранее обговаривалась тема выступления спикера, была согласована дата приглашения. Но все сорвалось по решению студсовета, написал бывший советник в своем Telegram-канале.

Лекцию Арестовича отменили в Киевском национальном экономическом университете. В студенческом совете назвали приглашение Арестовича на выступление «неосторожной попыткой» и извинились перед всеми, кого такое планировавшееся сотрудничество могло задеть. Учащиеся также осудили приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

Украина Киев Студенты Вузы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте