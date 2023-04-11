Московские школьники рассказали, как планируют провести весенние каникулы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столичных школах стартовали весенние каникулы. Ученики образовательных учреждений рассказали, как провести это время с пользой, успеть сделать все необходимое и отдохнуть.

Одиннадцатиклассница лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» София Гольтяева в последний год была сосредоточена на учебе. Помимо того, что девушка готовится к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в этом году она также стала абсолютной победительницей Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, завоевала диплом призера и специальную награду на олимпиаде по истории.

Будущая выпускница планирует наконец-то уделить время отдыху. Она добавила, что продолжит подготовку к ЕГЭ, но уже «без особого фанатизма», передает официальный сайт мэра Москвы.

Ученик 10-го класса школы № 57 Савва Кильпио в весенние каникулы станет участником Большой арктической экспедиции. Он отправится на самую северную материковую точку Евразии — мыс Челюскин. В составе научного отряда с другими ребятами он будет работать на гидрометеорологической станции и проверять научные гипотезы.

Ученица 7-го класса Юлия Титова, капитан женской футбольной команды школы № 41, планирует продолжить тренировки, которые проходят три раза в неделю. Девушка добавила, что будет проводить время со свои коллективом, в том числе не исключила участие в выездных товарищеских играх.

Команда учеников из школы № 1557, заинтересованная в науке и разработках, посетит сразу три конференции: «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату», «Наука для жизни» и «Инженеры будущего». Также ребята встретятся с научными руководителями и доработают свое изобретение прошлого года — нейробудильник.

Во время весенних каникул, с 10 по 16 апреля, школьники до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы.