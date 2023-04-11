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Украинские военнослужащие готовятся к попытке форсировать Днепр в Херсонской области, но их ожидает провал. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются, — рассказал он.

По мнению Сальдо, у ВСУ недостаточно сил и техники для успешного выполнения этого плана, передает РИА Новости.

В начале марта Сальдо сообщил о крупнейшей попытке украинских войск форсировать Днепр. По его словам, силами российской артиллерии была потоплена баржа с вражеским диверсантом. Украинское военно-политическое руководство, подчеркнул он, на постоянной основе «гонит своих людей на убой», используя «тактику заваливания телами, что и в Артемовске».

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.