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Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке проснулись мадагаскарские тенреки после зимней спячки. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Они очень похожи на обыкновенных ежей, но им даже не родственники. О тенреках заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих. Они создали для животных условия, имитирующие мадагаскарскую зиму, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Перед спячкой тенреки становятся более медлительными, редко выходят из своих домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. После того как зверьков хорошенько откормят, температуру в помещении опускают до минус 16–18 градусов, чтобы они заснули.

При этом сотрудники зоопарка оставляют корм для тенреков зимой, так как они могут проснуться и перекусить, передает Telegram-канал зоосада.

Накануне после спячки в зоппарке проснулись тушканчики. Во время спячки зоологи наблюдают за грызунами, взвешивают их и, если они сильно похудели, будят и откармливают.

Одними из первых после спячки в Московском зоопарке проснулись бурундуки. В вольере грызунов можно заметить небольшой беспорядок.

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