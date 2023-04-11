Территорию возле станции МЦД-2 Трикотажная благоустроят в СЗАО
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы займутся благоустройством территории возле станции МЦД-2 Трикотажная. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Главная задача проекта — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортных зон отдыха для местных жителей. Сейчас подходы к транспортному объекту крайне неудобные, там отсутствуют организованные парковки, что создает проблемы для автомобилистов, которые пересаживаются на общественный транспорт, — рассказал Бирюков.
По его словам, под благоустройство подпадут улицы Василия Петушкова, Трикотажный проезд, Походный проезд от дома № 1 до № 5, строение 11, проезд, проходящий от улицы Василия Петушкова, дом № 7, через реку Сходню до пересечения с Походным проездом. Специалисты расширят тротуары, установят фонари и заменят асфальт на дорогах.
Кроме того, будут приведены в порядок территории возле выходов. Также специалисты снесут старые лестницы и построят два новых спуска с пандусами.
На финальном этапе работ будет обновлено более 50 тысяч квадратных метров газона. Также на участках высадят новые деревья.
Специалисты Комплекса городского хозяйства также приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. По итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.