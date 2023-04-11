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На целевое обучение в области авиастроения в колледжи Москвы смогут поступить 1700 человек

Лейла Алиева
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На целевое обучение в области авиастроения в колледжи Москвы смогут поступить 1700 человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Порядка 1700 человек сможет пройти в этом году целевое обучение для госкорпорации «Ростех» в столичных колледжах. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Наша ключевая задача — организовать кадровую поддержку промышленности для решения важнейших государственных задач в сфере авиастроения. Одним из ярких примеров партнерства является целевое обучение студентов для госкорпорации «Ростех». В прошлом году на эту программу поступили 463 студента, а в этом году цифры приема увеличены более чем в три раза — до 1700 студентов, — рассказала она.

Поступающим доступны на выбор такие специальности, как «мехатроника и мобильная робототехника», «производство и обслуживание авиационной техники», «производство авиационных двигателей», «эксплуатация беспилотных авиационных систем» и другие направления, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 апреля Государственная дума приняла законопроект, в рамках которого предлагается совершенствование целевого приема и обучения в вузах России. Согласно инициативе, все заявки на целевое обучение станут публичными.

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