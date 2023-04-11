Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось в 2022 году

Полина Пашкина
Общество
Число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось в 2022 году
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

В период с декабря 2021-го по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет уменьшилось на 1,33 миллиона человек. Об этом во вторник, 11 апреля, стало известно из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Уточняется, что по состоянию на декабрь 2022 года количество молодых россиян на рынке труда составило 21,5 миллиона человек. Это рекордный минимум, установленный с начала подсчета статистики в 2006 году.

Авторы исследования полагают, что основной причиной старения рабочей силы является демография. Численность молодежи снизилась в связи с низкой рождаемостью в 1990-е годы, передает РБК.

Кроме того, среди причин называют вовлеченность россиян до 35 лет в очное обучение по различным программам, высокие показатели безработицы в молодых группах и отток населения, так как среди мигрирующих из страны преобладают молодые специалисты.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. Они выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей, а также более склонны к следованию правилам.

Трудоустройство Молодежь Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте