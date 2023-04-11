Число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось в 2022 году

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В период с декабря 2021-го по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет уменьшилось на 1,33 миллиона человек. Об этом во вторник, 11 апреля, стало известно из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Уточняется, что по состоянию на декабрь 2022 года количество молодых россиян на рынке труда составило 21,5 миллиона человек. Это рекордный минимум, установленный с начала подсчета статистики в 2006 году.

Авторы исследования полагают, что основной причиной старения рабочей силы является демография. Численность молодежи снизилась в связи с низкой рождаемостью в 1990-е годы, передает РБК.

Кроме того, среди причин называют вовлеченность россиян до 35 лет в очное обучение по различным программам, высокие показатели безработицы в молодых группах и отток населения, так как среди мигрирующих из страны преобладают молодые специалисты.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. Они выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей, а также более склонны к следованию правилам.