Девятиклассница покончила с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Подросток покончил с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в поселке дома отдыха Вороново. Мать обнаружила тело дочери. По предварительным данным, девочку отверг парень, и она не смогла этого пережить.

Еще одна трагедия произошла в квартире жилого дома в Москве. Соседи вызвали сотрудников МВД из-за постоянного плача. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили два тела. Следов насильственной смерти на них не было. Детей забрали родственники.