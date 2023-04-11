Путешествуем ВМесте
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Девятиклассница покончила с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви
Подросток покончил с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.
По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в поселке дома отдыха Вороново. Мать обнаружила тело дочери. По предварительным данным, девочку отверг парень, и она не смогла этого пережить.
Еще одна трагедия произошла в квартире жилого дома в Москве. Соседи вызвали сотрудников МВД из-за постоянного плача. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили два тела. Следов насильственной смерти на них не было. Детей забрали родственники.
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Приметы и советы
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