Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Девятиклассница покончила с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви

Степан Жирнов
Происшествия
Девятиклассница покончила с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Подросток покончил с собой в Новой Москве из-за неразделенной любви. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в поселке дома отдыха Вороново. Мать обнаружила тело дочери. По предварительным данным, девочку отверг парень, и она не смогла этого пережить.

Еще одна трагедия произошла в квартире жилого дома в Москве. Соседи вызвали сотрудников МВД из-за постоянного плача. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили два тела. Следов насильственной смерти на них не было. Детей забрали родственники.

Новая Москва Оружие Москва Смерть Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте