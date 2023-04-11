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Психически нездорового мужчину разыскивают по делу об убийстве матери в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Психически нездорового мужчину разыскивают по делу об убийстве матери в Подмосковье
Фото: shutterstock
Московская область, Рузский городской округ, посёлок Кожино Карта всех событий

В Подмосковье по подозрению в убийстве пенсионерки разыскивают ее сына, который состоит на учете в ПНД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», преступление произошло в поселке Кожино Рузского городского округа. 67-летняя женщина пошла проведать своего душевнобольного сына и не вернулась домой. Ее супруг обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру 38-летнего сына и обнаружили тело его матери. Самого хозяина квартиры дома не было. По версии источника, мужчина ударил погибшую гантелей и сбежал.

Другое убийство произошло в Республике Тува. Пьяная женщина напала с ножом на свою сестру и ее ребенка. От полученных травм ребенок скончался.

Подмосковье Психиатрия Розыск Московская область Полиция
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