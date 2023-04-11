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Два новых кафе откроются в Перовском парке

Полина Пашкина
Город
Два новых кафе откроются в Перовском парке
Фото: Pexels
Москва, Перовский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Победители открытых аукционов смогут открыть две точки общественного питания в Перовском парке. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Принять участие в аукционах смогут представители малого и среднего бизнеса. С победителями торгов, которые состоятся 26 апреля, подпишут договоры аренды сроком на пять лет.

— Одна из точек — готовый киоск площадью 10,2 квадратных метра. Второй нестационарный торговый объект победитель торгов сможет установить самостоятельно на специально отведенной площадке, — приводит слова Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Будущие торговые объекты расположатся в местах с хорошей проходимостью. Рядом с ними будут футбольный стадион, парк аттракционов, детские и спортивные площадки.

Еще две точки общественного питания появятся в международном центре самбо и центре бокса в Новолужнецком проезде. Победители торгов смогут арендовать объекты сроком на три года и открыть кафе для сотрудников комплекса «Лужники», посетителей и спортсменов.

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