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Московские школьники и студенты сэкономили более 18 миллионов рублей благодаря льготным абонементам

Евгений Силаев
Город
Московские школьники и студенты сэкономили более 18 миллионов рублей благодаря льготным абонементам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Льготные абонементы для школьников и студентов помогли им сэкономить более 18 миллионов рублей. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что со 2 января поездки по льготному абонементу стали дешевле, чем на метро и наземном транспорте. Так, при покупке проездного на 30 дней экономия составляет 55 рублей, а на 90 — 155 рублей. Всего с начала года было продано более 270 тысяч проездных.

— Обучающиеся совершили по ним свыше 16 млн поездок на метро и наземном транспорте. При этом за счет покупки единого абонемента на весь транспорт они смогли сэкономить более 18 млн рублей. Мы продолжим совершенствовать нашу билетную систему, чтобы поездки оставались выгодными и удобными для всех категорий пассажиров, — рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее в приложении «Метро Москвы» появились видео наземных пересадок на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ). Речь идет о «Текстильщиках», «Авиамоторной»‎ и «Электрозаводской».

Транспорт проездные Льготы
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