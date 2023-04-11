СМИ: Продукты Danone могут продавать под брендом «Вкусно. Полезно. По рукам»

Фото: shutterstock

Кисломолочные продукты «Активиа» и «Актимель», которые производит французская компания Danone, могут в ближайшее время переименовать в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».

По данным Telegram-канала Mash, таким образом руководство Danone хочет продолжить работу в России.

7 апреля стало известно, что французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих глобальных брендов в России. В октябре 2022 года компания сообщила, что намеревается передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Предполагается, что Danone может передать свои активы менеджменту и сохранить опцион для обратного выкупа. Но, вероятнее всего, глобальные наименования брендов не перейдут новому владельцу.

Компания не раз заявляла о том, что покинет рынок РФ. Однако не уходит из России одномоментно, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Danone продолжает работать в нормальном режиме: она закупает молоко, перерабатывает его, поставляет в розничные сети и так далее.