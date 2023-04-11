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Арестович назвал сроки создания ядерного оружия на Украине

Лейла Алиева
В мире
Арестович назвал сроки создания ядерного оружия на Украине
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Чтобы создать ядерное оружие, Украине потребуется меньше года. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович во вторник, 11 апреля.

— Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов? — отметил он.

Арестович добавил, что создать ядерное оружие Украина может за полгода или девять месяцев, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в текущем конфликте на Украине. Он напомнил о недавнем решении российской стороны разместить подобное вооружение на территории Белоруссии. По его словам, подобный шаг «не соответствует его международным обязательствам РФ и международному праву».

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.

Украина Ядерное оружие
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