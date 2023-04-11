Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком в центре Москвы
Фото: Источник «ВМ»

В центре столицы мужчина сорвался с ограждения переходного перехода и упал на коляску с ребенком. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе метро Комсомольская. Гость столицы сидел на краю ограждения подземного перехода. При попытке сменить положение он не удержался и сорвался вниз, упав на коляску с двухлетним мальчиком.

Видео: Источник «ВМ»

Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением. Мужчину задержали, делом заинтересовалась прокуратура.

Другого ребенка госпитализировали после того, как на юго-востоке столицы водитель иномарки сбил девочку.

Красносельский район Москва Дети Полиция Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте