Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком в центре Москвы

Фото: Источник «ВМ»

В центре столицы мужчина сорвался с ограждения переходного перехода и упал на коляску с ребенком. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе метро Комсомольская. Гость столицы сидел на краю ограждения подземного перехода. При попытке сменить положение он не удержался и сорвался вниз, упав на коляску с двухлетним мальчиком.

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