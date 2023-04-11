Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком в центре Москвы
В центре столицы мужчина сорвался с ограждения переходного перехода и упал на коляску с ребенком. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе метро Комсомольская. Гость столицы сидел на краю ограждения подземного перехода. При попытке сменить положение он не удержался и сорвался вниз, упав на коляску с двухлетним мальчиком.
Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением. Мужчину задержали, делом заинтересовалась прокуратура.
Другого ребенка госпитализировали после того, как на юго-востоке столицы водитель иномарки сбил девочку.