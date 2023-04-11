Песков ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, ответил на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации.

Он сообщил, что в Кремле не поменялась позиция на этот счет.

— По-прежнему не было и нет, — заявил Песков и подчеркнул, что ни о какой второй волне мобилизации речи не идет.

Отвечая на вопрос о новом способе рассылок повесток, пресс-секретарь Кремля отметил, что в настоящее время ведется работа над законопроектом, передает РИА Новости.

Во вторник, 11 апреля, на пленарном заседании Госдумы запланировано рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. Самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные, и оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу.

При этом новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ, отметил Картаполов. Она не планируется. Кроме того, вопросы, связанные с мобилизацией, регулируются совершенно другими законами.