Песков исключил новою волну эмиграции из-за электронных повесток

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Изменения правил выдачи повесток на фоне проведения специальной военной операции не вызовут в обществе паники и новой волны эмиграции. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, цифровизация воинского учета сделает процедуру более понятной, быстрой и легкой для всех граждан России. В то же время Песков отметил, что введение новой системы имеет «много нюансов».

Пресс-секретаря спросили, может ли новая система воинского учета вызвать панику на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. По мнению Пескова, оснований для беспокойства нет.

— Нет абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией — это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени, — заявил Песков, чьи слова приводит РБК.

Во вторник, 11 апреля, стало известно о внесенных в законопроект поправках. В частности, речь идет о запрете на выезд из России призывникам с момента получения повестки до явки в военкомат.

11 апреля на пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.