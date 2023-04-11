В Кремле опровергли информацию о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сообщения о том, что Египет якобы планирует тайно предоставить России тысячи ракет, являются фейковыми. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На днях в американской газете Washington Post появилась информация о просочившихся в Сеть документах разведки США, где утверждается, что Египет планирует тайно отправить России до 40 тысяч ракет.

— Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям, — приводит комментарий Пескова РИА Новости.

5 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что, если Китай передаст России вооружение, страну будут ожидать серьезные последствия. По его словам, Китай и Россия «работают все теснее», говоря о патрулировании на воде и в воздухе, а также совместных учениях в Южной Африке. Это, считает Столтенберг, требует активизации партнерства НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Тем не менее у альянса нет доказательств того, что Пекин поставляет оружие Москве, признал генсек. Однако НАТО продолжит за этим следить.