Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сын экс-министра спорта Крыма Денис Шестак погиб во время спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Сын экс-министра спорта Крыма Денис Шестак погиб во время спецоперации
Фото: Федерация борьбы Республики Крым

Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.

— При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Шестак проходил службу в зоне специальной военной операции на Украине с октября. Он был мастером спорта по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Украины. В одной из школ являлся тренером по греко-римской борьбе. У Дениса Шестака остались супруга и двое детей.

Выполняя боевые задачи в составе добровольческого отряда в зоне спецоперации на Украине, в начале февраля погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий. Он обладал званием мастера спорта международного класса по карате. В 2010 году спортсмен одержал победу на чемпионате Европы, после чего занял второе место на абсолютном чемпионате Европы.

Спецоперации Смерть Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте