Сын экс-министра спорта Крыма Денис Шестак погиб во время спецоперации

Фото: Федерация борьбы Республики Крым

Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.

— При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Шестак проходил службу в зоне специальной военной операции на Украине с октября. Он был мастером спорта по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Украины. В одной из школ являлся тренером по греко-римской борьбе. У Дениса Шестака остались супруга и двое детей.

Выполняя боевые задачи в составе добровольческого отряда в зоне спецоперации на Украине, в начале февраля погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий. Он обладал званием мастера спорта международного класса по карате. В 2010 году спортсмен одержал победу на чемпионате Европы, после чего занял второе место на абсолютном чемпионате Европы.