WP: Египет собирался изготовить и тайно отправить России до 40 тысяч ракет
Египетское руководство планировало тайно отправить в Россию до 40 тысяч ракет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть материалы американской разведки.
В статье говорится, что приказ изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию якобы отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, в документе сообщалось о «планах поставок в страну пороха и артиллерийских снарядов».
Глава египетского государства, отметили журналисты, поручал держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать проблем с западными государствами.
При этом представитель египетского министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд в комментарии газете заявил, что Каир не менял свою позицию, которая базируется на невмешательстве в украинский конфликт.
Дипломат отметил, что Египет по-прежнему выступает за достижение политического решения путем дипломатического урегулирования, передает «360».
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения фейковыми.