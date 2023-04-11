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WP: Египет собирался изготовить и тайно отправить России до 40 тысяч ракет

Евгений Жуков
В мире
WP: Египет собирался изготовить и тайно отправить России до 40 тысяч ракет
Фото: Пресс-служба Совфеда

Египетское руководство планировало тайно отправить в Россию до 40 тысяч ракет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть материалы американской разведки.

В статье говорится, что приказ изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию якобы отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, в документе сообщалось о «планах поставок в страну пороха и артиллерийских снарядов».

Глава египетского государства, отметили журналисты, поручал держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать проблем с западными государствами.

При этом представитель египетского министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд в комментарии газете заявил, что Каир не менял свою позицию, которая базируется на невмешательстве в украинский конфликт.

Дипломат отметил, что Египет по-прежнему выступает за достижение политического решения путем дипломатического урегулирования, передает «360».

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения фейковыми.

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