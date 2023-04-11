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Мужчину, который упал с высоты на коляску с ребенком, арестовали на 10 суток

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, который упал с высоты на коляску с ребенком, арестовали на 10 суток
Фото: https://pixabay.com
Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Пьяного мужчину, который упал с большой высоты на коляску с ребенком в центре Москвы, арестовали на 10 суток. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

В его отношении составлен административный протокол за пьянство в общественном месте и за мелкое хулиганство. Суд принял решение наказать нарушителя административным арестом, сообщил Telegram-канал Shot.

В результате падения мужчины пострадал малолетний ребенок. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент уго жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего СК организовал проверку.

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