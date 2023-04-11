Минувший март в России стал одним из самых теплых за историю метеонаблюдений

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Март 2023 года вошел в десятку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что на большей части территории страны первый месяц весны вышел аномально теплым. Исключением стал лишь Крайний Север — там март был холоднее, чем обычно.

— Средняя температура марта в целом по России, а также отдельно по европейской и азиатской территориям и по всем федеральным округам, находится в числе первых десяти самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, а в Южном, Приволжском и на юге Дальневосточного федеральных округов она 2-я самая высокая в истории, — сообщили в Гидрометцентре.

Подчеркивается, что нынешний март делит второе-третье место в рейтинге самых теплых с 1891 года, то есть с момента начала метеонаблюдений. Лидером по высокой температуре в первый месяц весны стал 2016 год, передает сайт Гидрометцентра.

Россия может потерять территории из-за проблемы глобального потепления, заявили ученые из межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Согласно мнению специалистов, при неблагоприятном сценарии к концу столетия в Арктике потеплеет на 10 градусов Цельсия. Для решения проблемы потепления необходимо уменьшить количество выбросов в атмосферу. Таяние льдов может привести к разрушению части инфраструктуры в России.