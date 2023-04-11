Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска

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Российские силы установили контроль над 80 процентами Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 11 апреля, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте. Большая часть — более 80 процентов — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, — рассказал Пригожин.

Он добавил, что бойцы ВДВ и другие подразделения армии закрыли фланги на указанном направлении. В настоящее время Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые ранее заняли бойцы группы «Вагнера», перешли в зону ответственности Минобороны.

Это позволило «вагнеровцам» полностью сконцентрироваться на боях непосредственно в Артемовске, передает Telegram-канал военного корреспондента Александра Симонова.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения украинской армии в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего опасается президент страны Владимир Зеленский.