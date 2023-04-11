Депутат МГД Козлов: Популярность Музея ЖКХ поможет в продвижении бережного потребления ресурсов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Популярность Музея городского хозяйства столицы на ВДНХ поможет популяризировать бережное отношение к ресурсам. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, привить бережное отношение к ресурсам может осознание того, каким огромным трудом достаются привычные вещи. Кроме того, необходимо сформировать представление о современных энергосберегающих технологиях и экологическом мышлении, подчеркивает депутат.

Козлов напомнил, что в музее проходят квесты, экскурсии и лекции. Кроме того, в марте 2023 года там прошел Диктант ЖКХ. По словам депутата, интерес к теме городского хозяйства может проявиться у людей любого возраста.

— Главное — увлекательная подача, яркие подходы. Музей, который работает на ВДНХ, стал хорошим примером того, как знания о сложных системах могут быть представлены в новом виде, — сказал парламентарий.

Проект, напомнил он, был открыт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Там горожане могут увидеть, как устроена столица, как работают системы, которые делают нашу жизнь комфортной, а также какой огромный вклад в жизнь города вносят работники сферы ЖКХ, цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

За год работы Музей городского хозяйства посетили более 240 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В нем оборудованы три пространства — «Управление», «Квартира» и «Город», предлагающие для посещения 19 тематических зон, наполненных интерактивными экспонатами.