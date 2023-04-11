Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн предрек победу России над США

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн предрек победу России над США
Фото: Минобороны РФ

Нежелание военно-политического руководства США признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

— Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну, — отметил он.

Макговерн также заявил, что недавняя утечка документов Пентагона, где описывается состояние украинской армии, а также планы Вашингтона и НАТО по ее укреплению, указывает на ложь генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях Вооруженных сил Украины.

Неправильная оценка ситуации в перспективе может обернуться против самих Штатов, подчеркнул эксперт. Он также добавил, что уже через месяц, судя по текущим успехам российских подразделений на линии соприкосновения, Москва сможет занять позиции, которые вынудят Киев согласиться сесть за стол переговоров, передает «Царьград».

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».

Украина ЦРУ Спецоперации Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте