Фото: Минобороны РФ

Нежелание военно-политического руководства США признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

— Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну, — отметил он.

Макговерн также заявил, что недавняя утечка документов Пентагона, где описывается состояние украинской армии, а также планы Вашингтона и НАТО по ее укреплению, указывает на ложь генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях Вооруженных сил Украины.

Неправильная оценка ситуации в перспективе может обернуться против самих Штатов, подчеркнул эксперт. Он также добавил, что уже через месяц, судя по текущим успехам российских подразделений на линии соприкосновения, Москва сможет занять позиции, которые вынудят Киев согласиться сесть за стол переговоров, передает «Царьград».

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».