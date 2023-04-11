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Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Артемовска
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отступлению из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

В материале говорится, что с начала текущего месяца подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Национальной гвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад докладывают командованию армии о скором окружении Артемовска военнослужащими группы «Вагнера».

Помимо этого, некоторые командиры рот и взводов украинской теробороны высказывают свои опасения относительно окружения.

Из-за работы артиллерии России эти соединения оказались фактически закрыты и в настоящее время не имеют тяжелого вооружения и необходимой техники. При этом командиры с начала апреля требуют от руководства ВСУ предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки для выхода из города.

Помимо этого, они угрожают в случае отсутствия поддержки покинуть позиции самовольно до конца месяца, несмотря на отсутствие соответствующего приказа, передает Telegram-канал «Военная хроника».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские силы установили контроль над 80 процентами Артемовска.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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