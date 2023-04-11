Росгвардия задержала около 10 тысяч человек с января по март в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве около 10 тысяч человек в первом квартале 2023 года. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

— При несении службы в системе единой дислокации за различные правонарушения задержано и доставлено в отдел полиции около 10 тысяч граждан, в том числе около 2 тысяч правонарушителей на охраняемых объектах, — рассказали в Росгвардии.

Всего с января по март бойцы Росгвардии участвовали в раскрытии около 100 преступлений. Они обнаружили более 50 человек, находящихся в розыске, а также выявили более 110 машин, числящихся в розыске, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне на востоке столицы пьяный водитель «газели» пытался выполнить опасные маневры на парковке. Прохожие заметили, что на парковке водитель микроавтобуса марки «ГАЗ» выполняет опасные маневры, и сообщили об этом патрулю Росгвардии. Злоумышленника задержали после непродолжительного преследования. Им оказался 31-летний москвич.