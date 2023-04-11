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Харрис пообещала разместить в Польше еще тысячи военных

Юлия Курганова
В мире
Харрис пообещала разместить в Польше еще тысячи военных
Фото: whitehouse

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

— Мы много говорили о присутствии войск США в Польше. Вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше. Я очень рад, что госпожа Харрис не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для техники и вооружения США, — рассказал он журналистам.

Глава польского правительства отметил, что в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других европейских регионов. По его словам, Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч солдат, которые готовы к бою, в Польше их — более 10 тысяч, передает РИА Новости.

Польский историк и обозреватель Михал Крупа выразил мнение, что откровенная американизация в вопросах внешней политики опасным образом может приблизить Польшу к военному противостоянию с РФ. По его словам, лидеры США наверняка с гордостью смотрят на то, что руководство Варшавы многократно обошло их по антироссийскому настрою и в попытках заискивания перед Украиной.

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