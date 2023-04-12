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Пушилин сообщил об успехах российских войск на Майорском направлении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Пушилин сообщил об успехах российских войск на Майорском направлении
Фото: er.ru

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что зафиксированы определенные успехи российской армии на Майорском направлении. По его словам, это позволит в перспективе остановить обстрелы Горловки.

— Нас также волнует ситуация на Горловском направлении, потому что Горловка находится под ежедневным обстрелом. Это влечет серьезные последствия для мирного населения. Поэтому движение подразделений на Майорском, назовем его так, направлении для нас тоже в поле зрения, и там тоже мы видим определенные успехи, — сообщил он на Первом канале.

11 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что большое количество украинских солдат сдаются в плен под Авдеевкой.

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — дань памяти военному корреспонденту Владлену Татарскому.

Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли почти вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

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