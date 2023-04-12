Фото: Pixabay

Западу пора научиться уважать мнение других государств. Об этом заявил обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяньдун.

— Им срочно нужно усвоить урок взаимного уважения: они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них, — написал он.

Журналист отметил, что Запад постоянно пытается «учить» другие страны, а это сильно раздражает остальных участников международных отношений.

— В украинском вопросе Соединенные Штаты и Европа опять вспомнили о старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное и остальные обязаны им руководствоваться, — возмутился обозреватель в статье.

Тем не менее те потери, с которыми сталкиваются европейские страны из-за конфликта на Украине, постепенно заставляют их изменить свои взгляды на ситуацию и отойти от проводимой Америкой политики, отметил Цзяньдун. В качестве примера он привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и последовавшие за этим заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.