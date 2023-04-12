Квартира загорелась в многоэтажном доме на западе Москвы

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проспект Вернадского, 64 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на западе столицы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Уточняется, что квартира загорелась на 13-ом этаже по адресу проспект Вернадского, 64, корпус 1.

— Идет густой черный дым, — рассказал источник «ВМ».

Остальные подробности происшествия пока выясняются.

11 апреля в центре столицы произошло задымление в одноэтажном складском помещении. Инцидент случился на улице Леснорядской около 7:50. На вызов прибыла бригада пожарных. После проверки выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание.

Еще один пожар произошел в Подмосковье. Загорелась крыша складского здания № 26а на улице Панфилова в Нахабине. Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. Для ликвидации привлекли 44 человека и 13 единиц техники.