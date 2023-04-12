Кубок Москвы по спортивной орнитологии пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 15 апреля

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет Кубок столицы по спортивной орнитологии. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Принять участие могут все желающие без предварительной регистрации. Им необходимо будет только сформировать команды численностью до пяти человек.

— Каждый участник будет использовать список видов птиц (чек-лист), характерных для местности, где проводится состязание, и отмечать в нем все встреченные (отсутствующие в списке виды можно вписывать от руки). На основе полученных данных жюри подведет итоги общего командного зачета, — говорится в сообщении.

Командам предстоит сфотографировать как можно больше пернатых из списка. Общий сбор и запись участников состоятся 15 апреля в 09:15 на танцплощадке у парковых ворот в Царицынском парке, передает официальный сайт мэра Москвы.

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