Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кубок Москвы по спортивной орнитологии пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 15 апреля

Лейла Алиева
Город
Кубок Москвы по спортивной орнитологии пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 15 апреля
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет Кубок столицы по спортивной орнитологии. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Принять участие могут все желающие без предварительной регистрации. Им необходимо будет только сформировать команды численностью до пяти человек.

— Каждый участник будет использовать список видов птиц (чек-лист), характерных для местности, где проводится состязание, и отмечать в нем все встреченные (отсутствующие в списке виды можно вписывать от руки). На основе полученных данных жюри подведет итоги общего командного зачета, — говорится в сообщении.

Командам предстоит сфотографировать как можно больше пернатых из списка. Общий сбор и запись участников состоятся 15 апреля в 09:15 на танцплощадке у парковых ворот в Царицынском парке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Некоторые птицы исчезли из столичных парков, зато появились новые, необычные. А те, что улетали раньше зимовать на юг, стали жить в Москве круглогодично. «Вечерняя Москва» подробно рассказал о них.

Птицы Москва Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте