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Приметы и советы

Еноты проснулись в Московском зоопарке после зимнего сна

Лейла Алиева
Город
Еноты проснулись в Московском зоопарке после зимнего сна
Фото: АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись еноты. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности, — говорится в сообщении.

После пробуждения за состоянием зверьков постоянно наблюдали киперы. Питались животные относительно скромно, но после установления положительной температуры еноты полностью оживились. Сейчас они активно набирают вес и снова осваивают вольер.

В зоопарке также напомнили, что зимний сон отличается от спячки. Так, первый вариант более легкий, так как животные могут проснуться, перекусить и походить по вольеру. Во втором случае у жителей зоосада снижается температура тела и частота сердцебиения, зверьки словно «окоченевают», передает РИА Новости.

Одними из первых после спячки в Московском зоопарке проснулись бурундуки. После спячки в вольере грызунов можно заметить небольшой беспорядок. Скорлупа от орехов и сухая трава оказались разбросаны по домику по причине не очень глубокого сна животных.

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